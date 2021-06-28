Ведуча Ольга Фреймут зворушила новим постом у соцмережі, похвалившись молодшою донькою-красунею

39-річна зірка, як відомо, виховує трьох дітей. Старшу дочку, Злату, Ольга народила в 2006 році від британця Ніла Мітчелла. Зараз вона одружена з генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком, якому подарувала двох малюків - сина Валерія, якому п'ять років, і ще одну дочку Євдокію - їй 28 червня виповнилося 4 рочки.

З цією радісною подією і привітала Фреймут свою доньку. Зірка опублікувала атмосферне фото в "сторіз" в Instagram, на якому відобразила момент вручення подарунків, передає Politeka.net. Ще сонна дівчинка в рожевій піжамці сиділа в ліжку, розпаковуючи подарунки. Усміхнена Ольга в платті-ночнушці схилилася над малятком, розділивши цю радість разом із нею. На задньому тлі також можна розгледіти "букет" з різнокольорових повітряних кульок.

"З днем народження, моя Євдокія 🤍", - підписаний кадр.

До цього Фреймут з трепетом розповідала про незвичайне хобі доньки - Євдокії подобається самій збирати букети і дарувати їх мамі. За словами ведучої, в окремій папці телефону вона зберігає знімки всіх букетів, які зібрала для неї дочка. І одного разу подарує їй цей фотоальбом.

Нагадаємо, що Фреймут несподівано вибовкала подробиці про своє походження

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка.