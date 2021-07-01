Популярна українська ведуча Ольга Фреймут показала свій гламурний образ у номері грецького готелю
Як відомо, не так давно знаменитість вирушила з сім'єю в Грецію. Фремйут розповіла, що дуже любить цю країну, адже звідти родом її родичі по маминій лінії. А в новому пості на своїй сторінці в Instagram ведуча показала, як виглядає номер готелю, в якому вона зупинилася. Про це пише Politeka.net.
Так, на новому фото Фреймут сидить на ліжку з великим білим узголів'ям. Також на знімку можна розглянути декор на тумбочці і стильні білі шпалери з квітковим візерунком.
Сама Фреймут позує в чорному боді, що просвічується, з ефектним білим мереживом, а її шию прикрашає елегантне Перлове Кольє. Ведуча зібрала волосся назад, а на її обличчі – мінімум макіяжу.
Зірка зізналася, що подібне "життя в готелях" їй дуже подобається.
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"Життя в готелях. Ідеальне життя", - підписала знімок Фреймут.
Її шанувальники не змогли пройти повз цю посаду.
"Ольга, як можна, відпочиваючи тривалий час, залишатися в такій чарівній формі?", "Добре виглядаєте", "красива", "ого нічого собі", "Ого! Оля, сміливо", - пишуть люди.
Нагадаємо, Фреймут з шиком відгуляла 4-річчя дочки в Іспанії, рідкісні фото малятка.
Як повідомляла Politeka, Фреймут показала, як підросла її молодша дочка, Домашнє фото.
Також Politeka писала, що Фреймут похвалилася старшою красунею-донькою на курорті.