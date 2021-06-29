Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала, як провела з дочкою День народження

Як пише Politeka.net, Оля народила від чоловіка Володимира Локотка двох дочок-Валерію та Євдокію. Останньою вчора, 28 червня, виповнилося чотири рочки. Фреймут вирішила показати, як провела свято з дочкою в Іспанії.

На фото, які Оля опублікувала в сторіс Instagram, можна побачити як мама і дочка розпаковують подарунки. Євдокія відвернулася від камери, щоб приховати своє обличчя. Фреймут стояла над малятком.

"З днем народження, Євдокія", - написала Оля.

На другому фото Малятко була в халаті вже. Дівчинка, як і на першому кадрі, відвернулася від камери.

"Це спа-день", - зазначила Фреймут на другому знімку.

У наступному сторі Оля вже знімала відео, на якому можна побачити пляж, де відпочивало сімейство.

"З днем народження, моя любов", - написала телеведуча.

На останньому сторі дівчинка сиділа в сукні за столом біля моря. Так як дитину знімали зі спини, можна побачити тільки красиві кіски у вигляді сердечка.

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