Известная украинская телеведущая Оля Фреймут похвасталась событием в жизни

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей. Красотка стала известной еще по утренним шоу с Александром Педаном и Сергеем Притулой. После этого красотка блистала в "Ревизоре", а сейчас Оля еще ведет активно социальные сети, где учит украинцев этикету и делится личным.

На фото Оля позировала возле шикарного авто. Красотка на двух фото показала внешне автомобиль, а на последнем - позволила заглянуть в нее. Салон в автомобиле оказался кожаным и просторным, как можно заметить на фото.

"У меня новая машина. Прошлой ищу хозяина", - написала Оля Фреймут под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, куда и выложила фотографии украинская телеведущая Оля Фреймут.

Напомним, Фреймут выпендрилась застольем на своей террасе с икрой и серебряными приборами

А еще Politeka писала, что 39-летняя Фреймут сравнила себя с юной нимфой, выдав порцию нравоучений

Также Politeka сообщала, что Фреймут показала, как проводит время с красоткой-сестрой и дочерью от первого брака