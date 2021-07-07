Известная украинская телеведущая Оля Фреймут похвасталась событием в жизни
Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей. Красотка стала известной еще по утренним шоу с Александром Педаном и Сергеем Притулой. После этого красотка блистала в "Ревизоре", а сейчас Оля еще ведет активно социальные сети, где учит украинцев этикету и делится личным.
На фото Оля позировала возле шикарного авто. Красотка на двух фото показала внешне автомобиль, а на последнем - позволила заглянуть в нее. Салон в автомобиле оказался кожаным и просторным, как можно заметить на фото.
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"У меня новая машина. Прошлой ищу хозяина", - написала Оля Фреймут под фотографией.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, куда и выложила фотографии украинская телеведущая Оля Фреймут.
Напомним, Фреймут выпендрилась застольем на своей террасе с икрой и серебряными приборами
А еще Politeka писала, что 39-летняя Фреймут сравнила себя с юной нимфой, выдав порцию нравоучений
Также Politeka сообщала, что Фреймут показала, как проводит время с красоткой-сестрой и дочерью от первого брака