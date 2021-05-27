Известная украинская ведущая Оля Фреймут поделилась с украинцами полезным советом по этикету во время еды

Как известно, знаменитость – знаток этикета, и часто делится своим знанием с украинцами. Именно этому Фреймут посвятила новым пост в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, ведущая решила продемонстрировать, как правильно есть устрицы. Это – не самый распространенный навык для украинцев, поэтому с ним у многих могут возникнуть трудности.

На видео Фреймут сидит за столом в элегантном костюме цвета слоновой кости. В руках у нее – вилка и уже раскрытая устрица. Сначала ведущая попыталась съесть моллюска, наколов его на вилку.

«Как правильно есть устрицы? Вот так? Нет-нет-нет!», - произносит ведущая.

Она объяснила, что устрицу нужно лишь поддеть вилкой, после чего содержимое раковины выпивается.

«Как правильно есть устрицы? Маленькой вилкой - ее же подали для чего-то? Нет. Устрицы едим левой рукой, «выпивая» все из раковины с широкого конца. При необходимости забираем моллюска вилкой», - пояснила ведущая.

Впрочем, украинцы отнеслись к ее посту с юмором, ведь не многие из них часто едят устриц.

«Пойду в холодильнике поищу устрицы и буду учиться правильно их есть», «Ну шикарная красотка Ольга», «Как это можно есть?», «Теперь надо лобстера», «Покажите как правильно есть их с нашими зарплатами в стране, когда большую часть отдаешь на коммуналку, немного меньше на проезд. Остальные тратишь на устрицы?», «Оля, всегда очень красивая, сама элегантность», - пишут люди.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».