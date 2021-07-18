Начинающая певица Slavia (Ярослава Хома), которая долгое время была замужем за исполнителем и продюсером Дзидзьо, рассказала новые подробности об их совместной жизни

Как пишет Politeka.net, в интервью «Фактам» артистка рассказала, что после переезда в Киев чувствовала себя очень одинокой.

«Михаил все время был занят работой, а я просто бродила по улицам, мне было горько, больно, чувствовала себя одной в целом мире», - заявила Ярослава.

По словам певицы, ей потребовалось время, чтобы пережить эти эмоции и понять, чего она хочет. Ярослава призналась, что муж оказывал сильное сопротивление, когда она решила заниматься сольной карьерой. По ее словам, она чувствовала психологическое давление, когда делилась с ним своими идеями.

«Зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого…» — говорит мне в таком духе. И это угнетает», - отметила Ярослава.

Артистка также призналась, что все еще мечтает о крепкой семье с детьми.

Как известно, Ярослава и Михаил были вместе более 10 лет. Ради Дзидзьо девушка отказалась от амбиций и долгое время не пыталась покорять шоу-бизнес.

Напомним, что Slavia скинула одежду и раскрыла секреты красоты: "Хочу показать...".

А еще Politeka сообщала, что Slavia рассказала об изменениях в жизни: "Больше не могу".

Также Politeka писала, что Dzidzio после развода со Slavia оказался в объятиях бородатого друга: "Классные".