Відомий український співак Dzidzio (Михайло Хома) з'явився в компанії друга

Як пише Politeka.net, Михайло Хома є популярним українським виконавцем. Красунчик був одружений на прекрасній Ярославі (співачка Slavia), але в цьому році пара вирішила оголосити про розлучення. Але Михайло не зробив паузу і продовжує радувати українців творчістю, а також бути присутнім в соціальних мережах.

Так, на новому фото, яке опублікував друг Михайла співак Julik, парочка була в обнімку, сидячи на дивані. Бородаті друзі міцніше взялися один за одного, посміхаючись на фото.

"Коли дружба перевірена роками-правда Михайло! Радий попрацювати на "Співають всі", - написав Julik.

"Так", - написав у відповідь Михайло.

Фанати поставили понад 800 лайків і написали коментарі:

"Класні", "Правда-правда", "Супер-дружба", "Лесика немає".

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