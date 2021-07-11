Бывшая жена Дзидзьо певица Slavia без стеснения показала, как загорает топлес

Как известно, после развода с известным украинским музыкантом Дзидзьо начинающая певица Slavia (Ярослава Хома) продолжает быть активной в соцсетях и радовать поклонников своими свежими снимками. Как пишет Politeka.net, на этот раз певица поделилась в Инстаграм жаркими кадрами сделанными во время отдыха.

Исполнительница показала, как пикантно принимает солнечные ванны на лужайке.

В кадре Ярослава запечатлена топлес лежа на животе и подняв вверх ноги. На ней надеты желтые плавки, а голова укрыта платком.

Девушка подставила лицо и тело солнцу, улыбаясь от наслаждения, а бюст прикрыла рукой.

В подписи к снимку она призналась, что когда загорает, не читает книги, не говорит по телефону. В это время она наблюдает за природой, вслушивается в ее ультразвуки, и чувствкет себя в моменте ... а еще, она пишет стихи к своим будущим песням.

«Лето, когда хочется нежится на солнышке», - написала бывшая Дзидзьо.

Фолловеры оценили стройную фигуру певицы, забросав ее множеством лестных комментариев.

«Глупый тот Дзидзьо, как сибирский валенок. Такую женщину потерять, то надо уже совсем быть без головы»,

«Ого»,

«Красота»,

«Нежная как солнце»,

Однако не все подписчики оказались довольны увиденным, некоторые упрекнули певицу за чрезмерно откровенный снимок. Они предположили, что в погоне за хайпом Slavia могла бы и без трусов появится в кадре.

«Та уже и без трусов», - высказались некоторые.

Напомним, что бывшая жена Дзидзьо Slavia отрезала волосы и появилась в необычном образе: "Нужна смелость".

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