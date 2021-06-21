Бывшая жена Дзидзьо певица Славия показала яркие кадры из путешествия по Украине

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем Slavia, и которая является бывшей супругой украинского артиста Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз красотка удивила публику очаровательной фотографией, на которой появилась в удивительном женственном образе.

На новом снимке Слава запечатлена в интересной локации, она снята почти в полный рост. Перед камерой красотка появилась в элегантном синем платье с необычным жемчужным декором, этот наряд подчеркнул ее изящную фигурку. Длинные роскошные волосы девушки распущены и мягкими локонами спадают на плечи и спину, а на ее лице легкий аккуратный макияж с яркой красной помадой, и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографии Slavia загадочно написала: "Настоящая леди умеет возбуждать мозг, и сказать «нет»". Пользователи просто в восторге от нового образа звездной красотки, девушку засыпают комплиментами в комментариях к фотографии: "Захватывает дыхание – красавица!", "Вау! Роскошная женщина!", "Великолепная", "Так Вы очень красивы", "Красавица!", "Роскошная", "Красоточка, счастья вам", "Очень красивая", "Красотка. Самая лучшая", "Куколка", "Чудесная".

Напомним, Дзидзьо нашел, чем похвастаться на фоне развода со Slavia: "У меня их уже семь".

Как сообщала Politeka, Разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями": Пономарев тоже решил не молчать.

Также Politeka писала, Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда: "От шкодник, посмотрите, что наделал".