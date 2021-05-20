Известный украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) показал, как у него проходит День вышиванки

Как пишет Politeka.net, Михаил является популярным украинским исполнителем. Сейчас красавчик хоть и разводиться с певицей SLAVIA, но старается не грустить и радует фанатов новым контентом в социальных сетях.

В этот раз в Инстаграм Михаил опубликовал сторис, на которых позировал в вышиванке, а рядом можно увидеть дерево еще с шестью рубашками.

"Дорогие друзья, поздравляю всех с Днем вышиванки, у меня их уже семь".

Также красавчик добавил публикацию с похожей фотографией:

"Поздравляю всех с Днем вышиванки. В ней наш генетический код нации! Каждая из них особенная и неповторимая! Спасибо Юлии Магдич за новенькую в моей коллекции!".

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"И вас с праздником, влюбленный в себя мужчина", "Спасибо, с праздником вас", "Спаасибо и тебя с праздником, как всегда, красиво и изыскано", "От выбора к цвету", "Поздравляю настоящего украинца", "Невероятно красиво. Украинец настоящий", "Богатый жених", "Что то за дерево такое, что на нем рубашки вышитые растат?".

Напомним, в семье Оли Поляковой подрастают две сердцеедки, растаял даже Дзидзьо

А еще Politeka писала, что разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями"

Также Politeka сообщала, что 35-летняя Цибульская заговорила о своей причастности к разводу Дзидзьо



