Известный украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) показал, как у него проходит День вышиванки
Как пишет Politeka.net, Михаил является популярным украинским исполнителем. Сейчас красавчик хоть и разводиться с певицей SLAVIA, но старается не грустить и радует фанатов новым контентом в социальных сетях.
В этот раз в Инстаграм Михаил опубликовал сторис, на которых позировал в вышиванке, а рядом можно увидеть дерево еще с шестью рубашками.
"Дорогие друзья, поздравляю всех с Днем вышиванки, у меня их уже семь".
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Также красавчик добавил публикацию с похожей фотографией:
"Поздравляю всех с Днем вышиванки. В ней наш генетический код нации! Каждая из них особенная и неповторимая! Спасибо Юлии Магдич за новенькую в моей коллекции!".
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"И вас с праздником, влюбленный в себя мужчина", "Спасибо, с праздником вас", "Спаасибо и тебя с праздником, как всегда, красиво и изыскано", "От выбора к цвету", "Поздравляю настоящего украинца", "Невероятно красиво. Украинец настоящий", "Богатый жених", "Что то за дерево такое, что на нем рубашки вышитые растат?".
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