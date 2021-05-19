Украинская певица Оля Цибульская, которую называют причастной к громкому разводу Дзидзьо и Slavia, прокомментировала сложившуюся ситуацию

Как пишет Politeka.net, в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" звезда рассказала, что все слухи, связанные с разводом звездной пары, ее не касаются.

«Я не заглядываю в чужой дом, чужую постель, под чужое одеяло», - заявила артистка, подчеркнув, что ее не стоит приписывать к этой истории.

По словам Цибульской, развод - это дело только мужа и жены.

«Мне жаль, потому что это болезненно и для мужчин, и для женщин», - объяснила певица, напомнив, что и сама переживала болезненное расставание.

Артистка отметила, что ее муж реагирует на слухи нормально. По ее словам, если женщина родила мужчине сына, в ней нет смысла сомневаться.

Отметим, что недавно Михаил Хома заявил о разводе с женой после 8 лет брака и почти 20 лет отношений. В СМИ писали, что Цибульская якобы повлияла на решение артиста. Slavia в многочисленных интервью также намекала, что Ольга вела себя не самым лучшим образом, когда продвигала дуэтные песни с музыкантом. Певицу расстраивало, что Цибульская не опровергала слухи о том, что между ними роман, а, наоборот, подогревала их.

Напомним, что Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".

Как сообщала Politeka, Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.

Также Politeka писала, что Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…».