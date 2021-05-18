Українська співачка Ольга Цибульська розповіла, як починався її шлях до слави

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 35-річна зірка опублікувала архівні фото. Вона вирішила розповісти, як приїхала підкорювати Київ, і з яким розчаруванням зіткнулася в перший же день.

"До Києва я приїхала з Радивилова в 2003 році. З подушкою і ковдрою, загорнутою в простирадло. Сумкою домашньої їжі і мрією за пазухою. Перші кілька тижнів мене обіцяли прихистити далекі родичі, а коли з'явилася за адресою - не відкрили двері. Передумали. З цими вузлами Оля опинилася на вокзалі. Батькам не говорила, щоб не налякати. Мама з татом прийшли б пішки до столиці", - зізналася Цибульська, зазначивши, що їй довелося переночувати на вокзалі.

Вранці Ольга стала дзвонити всім своїм знайомим у Києві. Її прихистив однокласник Назар. Перші два роки в столиці Ольга жила в 2-кімнатній квартирі з ще 7-ма студентами.

"Вдень на парах. Вночі на роботі: 200 грн вечір співу на чиємусь весіллі і плюс 50 грн, коли допомагала вантажити апаратуру", - розповіла співачка.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Неймовірно поважаю", "чудово виглядаєш", "Ой) які ретро фото))) я себе навіть не впізнала) клас", "Нічого собі!", "Люблю дуже", - пишуть люди.

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