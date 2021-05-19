Співачка Оля Цибульська показала в соцмережі фото, яким розставила всі крапки над і

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Цибульська нещодавно опинилася в центрі скандалу через розлучення свого кума Дзідзьо і його дружини Славії. Річ у тому, що Михайлу приписують роман з Ольгою, а її син Нестор нібито схожий на Дзідзьо. При це свого чоловіка Цибульська не показує нікому і ніколи. Треба сказати, що чутки небезпідставні - як відомо, Оля і Михайло записали кілька дуетних пісень вельми оригінального жанру і самі весь час підливали вогонь і створювали видимість пари, тоді як справжня дружина виконавця була в тіні.

Нещодавно в інтерв'ю Каті Осадчій Цибульська розповіла, що почала отримувати погрози, і прямо заявила, що у них з Михайлом Хомою (Дзідзьо) нічого не було. "Знаєш, мені здається, що б я зараз не сказала, всі будуть стверджувати, що я шльондра, розлучниця, влізла в сім'ю... Тому: ні, нічого у нас з Дзідзьо не було, син не його, він не батько Нестора, я говорила про це тисячу разів", - висловилася артистка.

Зазначимо, що нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram Ольга виклала архівні фото, на яких її можна побачити зовсім юною. І тут то вийшло, що співачка сама розставила всі крапки над і. Після того як всі побачили Цибульську на шкільному фото, питання на кого схожий її син Нестор відпав сам собою – син схожий на свою маму. "О, то Нестор ваша копія. А то Дзідзьо, Дзідзьо", "Оля, синочок на вас дуже схожий (перше фото)", "Нестор номер два", "Нестор дуже схожий на вас", "Перше фото – копія Нестор", - пишуть користувачі в коментарях до фото Цибульської.

Нагадамо, Цибульська зробила заяву про свого сина, який росте схожим на Дзідзьо: "Нічого не допомагало...".

Як повідомляла Politeka, Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "Пропоную допомогу".

Також Politeka писала, Цибульська отримувала погрози від дружини DZIDZIO, співачка втомилася мовчати: "Коли це впало мені на голову, я...".