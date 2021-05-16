Исполнитель Дзидзьо, который разводится с певицей Slavia после 20 лет отношений, написал поэзию о своих чувствах

Михаил Хома (настоящее имя Дзидзьо) заявил в конце апреля, что разводится с женой. Новость стала шоком для фанатов, ведь их с Ярославой (Slavia) считали чуть ли не самой образцовой парой в украинском шоубизе. А последнее время Slavia в разных интервью рассказывает подробности и причины распада из с Дзидзьо союза. Артист же молчит и наблюдает.

Но вот терпение лопнуло и Дзидзьо написал поэзию, которую опубликовал в свойм аккаунте в Инстаграм:

Прикрилась чистотою підлість

І вилізла на слуп.

Завила на весь світ жалійка,

Так неприємно пахне бруд.



Собаки брешуть, вітер носить,

А я тихесенько мовчу.

Нікому правди не розкажу,

Бо правда - гірша за брехню...

Пользователи в комментариях жалеют и сочувствуют исполнителю, успокаивая теплыми словами: "Краще помовчати, аніж поливати брудом... Такому гарному, обдарованому, шанованому людьми артисту такі слова не підходять! Будьте вище від цього, Михайле", "Надеюсь, что все у вас наладится, такова уж та жизнь.... держитесь ✊", "😔 все пройдет....и это тоже! Держитесь❤️", "Самая большая проблема правды-это то, что ее никто не видел. У лжи всегда есть свидетели...", " Як Кіт Вчений !))))🔥🔥🔥", "Все налагодиться🙂 і залишиться лише хороше❤️".

Напомним, Дзидзьо раскрыл главную интригу развода с певицей Slavia после 20 лет отношений: как будут делить имущество.

Как сообщала Politeka, Slavia, ушедшая от Дзидзьо, раскрыла, что для нее самое страшное: "Любила другого..."

Также Politeka писала, что Slavia выдала новую порцию откровений о жизни и разводе с Дзидзьо: "Она стала для Михаила номер один...".