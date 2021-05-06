Украинская певица SLAVIA откровенно рассказала о том, как относится к переменам в своей жизни

Недавно стало известно, что Ярослава Хома (настоящее имя певицы) разводится со своим мужем, певцом Дзидзьо после 20 лет отношений. В новом посте на своей странице в Инстаграм артистка высказалась о том, как воспринимает перемены в своей жизни. Об этом пишет Politeka.net.

Так, по словам SLAVIA, перемены приносят в жизнь новые возможности.

«Майские праздники закончились. Возвращаюсь домой, в соцсети, в рабочий график...Фото символическое. Когда ветер перемен открывает новые двери - появляется море возможностей...Спасибо каждому за теплые слова поддержки! Обнимаю сердцем», - написала певица.

На фото Ярослава позирует на фоне моря и неба рядом с открытой дверью. Ветер развевает волосы знаменитости, которая придерживает их руками.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать ее пост.

«Береги себя и свое сердце», «С праздниками! Тепла в сердце», «Как девочка, непревзойденная», «Так по-морскому», «Красивая символика», «Вы супер! Так держать», «Желаю вам успехов», «Гармонии вам и добра!», «Вы будете классной певицей. Надо чтобы женщины поднимались в карьере и личной жизни», - пишут люди.

Отметим, что Дзидзьо и Ярослава раскрыли, что уже давно приняли решение расстаться и почти год не живут вместе. Сейчас супруги находятся в процессе развода, однако его точную дату они не называли.

Напомним, Дзидзьо раскрыл главную интригу развода с певицей Slavia после 20 лет отношений: как будут делить имущество.

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