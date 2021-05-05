Украинский певец DZIDZIO (Михаил Фома) поделился подробностями своего разовода
В программе "Зірковий шлях" он рассказал, что его бракоразводным процессом с Ярославой Хомой, которая также строит карьеру певицы и выступает под псевдонимом SLAVIA., сейчас занимаются юристы.
"Пусть дело идет своим чередом. Есть последовательность действий, они знают, как правильно это сделать", – завил артист.
Предполагаемую дату развода Дзидзьо называть не стал.
По словам артиста, он с женой, в браке с которой прожил восемь лет, намерен поделить имущество без скандалов.
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"Я человек порядочный, это доказано", – заявил он.
Напомним, 27 апреля SLAVIA подтвердила информацию о разводе в своем Инстаграм.
Позже в программе прокомментировал тему и Михаил.
"Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", — заявил артист. И добавил, что уже почти год не проживает вместе с Ярославой.
Как известно, Михаил и Ярослава познакомился во время конкурса «Молода Галичина», впоследствии они пели вместе в группе «Друзі». Отношения пары длились более 20 лет.
Отметим, сейчас Дзидзьо находится в соолнечной Турции. Артист обнародовал несколько фото и видео из Стамбула.
Напомним, длинноногая жена DZIDZIO в облегающем купальнике оказалась в объятиях продюсера: "Люблю".
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Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в белом платье с глубоким вырезом показала натуральную красоту: "Вау, просто класс".