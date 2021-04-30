Украинская певица SLAVIA, жена известного исполнителя DZIDZIO (Михаила Хомы), стала активно заниматься сольной карьерой

Не так давно Ярослава Хома дала несколько откровенных интервью, в которых рассказала о непростых отношениях с мужем, пишет Politeka.net.

Звезда поделилась, что она выпустила песню "Я тобі не мамка", в которой она описывала случай из семейной жизни.

В композиции есть строчка: "На якій медитації ти був цілу ніч?". По словам Ярославы ее супруг действительно ходил на ночные медитации, не предупредив ее, что его не будет дома до утра.

К слову, артистка отметила, что Михаил не поздравил ее с премьерой клипа, и ей было неприятно.

А в одном из последних постов в Инстаграм SLAVIA рассказала, что разводится с супругом. Сейчас певица, наконец, посвятит себя полностью творчеству.

Певицу приглашают на разные передачи. В частности, на одном из киевских телеканалов Ярослава появилась в красном платье. Звезда соблазняла танцами на стуле, демонстрируя стройные ножки. Во время этого она подпевала своей песне, играющей на фоне.

Позади можно было заметить телеведущих, одним из которых оказался сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки, Дмитрия.

Напомним, Ярослава и Михаил Хома познакомились еще в музыкальном училище, после окончания которого они создали группу "Друзі", где пели вместе, но позже оба стали работать над сольными карьерами.

Напомним, что DZIDZIO засветился объятиях с Адой Роговцевой после постельной сцены: жена певца уже отреагировала.

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