Известная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под псевдонимом SLAVIA, честно рассказала о разводе

Не так давно в сети появилась информация о том, что Дзидзьо разводится со своей женой Ярославой после 20 лет отношений. Певица Славия решила рассказать в интервью для «КП» о личной жизни, о причинах развода и о своих переживаниях.

По словам артистки, она была очень терпеливым человеком, но ей надо было понимать, ради чего она все время ждала.

По словам пары, они не вместе уже девять месяцев, их расставание проходило плавно и осознанно: сначала они разъехались, потом пожили отдельно и лишь поняли, что лучшим решением будет развестись и остаться в хороших отношениях.

При этом Славия упомянула, что единственной попыткой спасти брак – стал поход к психологу. Но ничего не вышло, ведь со своими проблемами из-за развода надо разбираться самостоятельно, посчитала звезда.

Я за то, чтобы попробовать все, что возможно, чтобы сохранить все, что возможно, до последнего.

«Раньше мы разговаривали. А когда появилась группа Dzidzio, она стала для Михаила номер один. Я видела, как он старается, как работает, устает, поэтому старалась его не нагружать своими вопросами. Теперь понимаю, что, наверное, это было неправильно. Я много чего держала в себе, много чего замалчивала, старалась помогать мужу», - поделилась личным артистка.

Начало карьеры Славии также стало в каком-то смысле камнем преткновения. Тогда звезда думала, что теряет себя и была несчастна.

«Конечно, морально было тяжело. Михаил – сильный человек, и я чувствовала, что на меня давят. Мне было сложно, больно, что он меня не понял, не поддержал. Только сказал: все, я потерял семью, ты пошла делать карьеру. Я толком даже не поняла, о чем он. Я поддерживала его много лет, тоже надеялась на какое-то понимание и поддержку с его стороны, но этого не случилось. Он как-то воспринял все по-другому, у него свое видение ситуации, а у меня – свое. Я выплакала очень много слез. Было действительно тяжело, горько, особенно во время переезда в Киев» - сделала вывод певица.

Отметим также, Осадчая в программе "Светская жизнь" взяла интервью у артиста Дзидзьо. Среди прочего телеведущая прямо спросила у исполнителя о том, разводится ли он с женой, ведь слухи о разрыве ходят уже давно.

"Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", — заявил артист. И добавил, что уже почти год не проживает вместе с Ярославой. Среди причин, почему отношения не сложились, Дзидзьо отметил, что когда они встретились, то были детьми и не понимали, как строить семью. "Просто дети шли в лес и не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели кое-что", - подытожил артист.

Напомним, Горбунов "раздел" Олега Винника за кулисами, порадовав Осадчую: "Посмотри, как светится!".

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