Артисты Slavia и Дзидзьо решили расстаться после 20 лет отношений, 8 из которых прожили в браке

Их развод уже окрестили в Сети самым скандальным в этом году. Ярослава (настоящее имя Slavia) решила рассказать правду о причинах своего ухода от мужа. Девушка дала интервью Славе Демину в его программе "Слава+", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Певица призналась, что чувствовала себя несчастной рядом с Дзидзьо (Михаилом Хомой): "Я девушка с перцем! Я никогда не была домохозяйкой... В последнее время я была несчастлива, потому что я растворялась в человеке и теряла себя".

По словам Ярославы, ее муж очень сильно изменился:

"Дзидзьо и молодая жена - это некий диссонанс. Это не мой Михаил, я любила другого Михаила. Не страшно никого потерять, самое страшное - потерять себя".

Как бы там ни было, но в планах у девушки нет места страданиям. В своих "сториз" в Инстаграм Ярослава рассказала, что будет делать дальше.

"Я вернулась из Одессы, я в рабочем графике, хотя некоторым может показаться, что я отдыхаю, но это не так. У меня записи песен, съемки, пробы на фильм...", - поделилась она.

Ранее в интервью "Еспресо.Захід" Slavia рассказывала, что у нее на подходе песня о чувствах к Дзидзьо:

"Это очень личная песня. Я ее написала в канун моего дня рождения. Мы собрались на поздний обед, зачитала за столом это стихотворение и Михаилу очень понравились слова. Так что идет серьезная работа над этой песней. В планах также снять клип. Очень много различных идей и много энергии, сублимирую в творчество".

Напомним, что Slavia проговорилась, что развод с Дзидзьо может не состояться: "Ого, ты удивила".

Как сообщала Politeka, названа причина распавшегося брака Дзидзьо с певицей Slavia, новые откровения: "Ты уже не мой".