Дзидзьо и Slavia расстаются после 20 лет отношений, 8 из которых прожили в браке

Михаил Хома (настоящее имя Дзидзьо) заявил в конце апреля, что разводится с женой. Новость стала шоком для фанатов, ведь их с Ярославой (Slavia) считали чуть ли не самой образцовой парой в украинском шоубизе.

Решение расстаться не было принято спонтанно. Разлад между супругами начался после решения Ярославы начать собственную карьеру певицы - девушка всю жизнь занималась музыкой, но как-то в тени мужа. В прошлом году Slavia открыла себя для широкой публики, выпустив песню "Я тебе не мамка".

"После съемок клипа Михаил был очень печальный. Он сказал: "Я так понял, что тебя интересует карьера, все, теперь у меня нет семьи..." Я тогда не поняла значение этих слов и думала, почему он так сказал?", - поделилась Ярослава в интервью "Еспресо.Захід".

Но не только отношение Михаила к ее карьере вбило клин между ними. Ярослава рассказала, что окончательно их отношения разрушило то, что муж стал совсем другим человеком.

"Действительно очень изменился... Я ему говорю теперь, что ты уже не мой, не тот Михасик, которого я знала когда-то, ты уже другой человек... А с тем человеком, который он сейчас, мне не по пути. Ведь не чувствую той теплоты, которая когда-то была между нами. Хотя он меня уверяет, что он тот же. Я вижу и чувствую, что это не мой Михаил, а с новым Михаилом мне лучше быть друзьями. С ним хорошо дружить, он артист, но не человек, который дает женщине достаточно внимания и нужной теплоты... У него всегда нет времени, очень занят. Я это понимаю, Михаил талантливый, у него есть своя миссия... Но раз так случилось, то нам лучше остаться друзьями"

Напомним, Дзидзьо раскрыл главную интригу развода с певицей Slavia после 20 лет отношений: как будут делить имущество.

Как сообщала Politeka, Slavia проговорилась, что развод с Дзидзьо может не состояться: "Ого, ты удивила"

Также Politeka писала, что Slavia выдала новую порцию откровений о жизни и разводе с Дзидзьо: "Она стала для Михаила номер один...".