Украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), жена известного исполнителя DZIDZIO (Михаила Хомы), рассказала подробности своего развода

Артистка почти 20 лет состояла в отношениях с известным певцом, пишет Politeka.net. Пара окончательно рассталась в этом году. По словам Ярославы, все годы существования группы DZIDZIO она ставила свою карьеру на второй план, но сейчас она решила все изменить.

В разных интервью и беседах певица рассказывает не только о своем творчестве, но также затрагивает и личные темы.

Так, на Ютуб-канале "Rostyslove Production" SLAVIA ответила на вопрос по поводу раздела имущества во время развода.

По словам Ярославы, она не любит скандалить, тем более Михаил Хома - порядочный человек.

"Я думаю, мы обо всем договоримся и все будет позднее немного. Мы сейчас не разведены и нет основания делить имущество", - отметила Хома.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что пара только подала заявление и может его забрать, SLAVIA ответила, что все может быть.

"Ого, ты удивила", - вскрикнул пораженный журналист.

Напомним, Ярослава и Михаил Хома познакомились в студенческие годы, а официально поженились в 2013 году. Детей у них нет. Супруги долго шли к решению о расторжении брака.

24 апреля Дзидзьо заявил, что уже девять месяцев не живет с женой и готовится к официальному разводу.

Ярослава подтвердила печальную новость, отметив, что "сделала все, что могла". По словам артистки, она достаточно длительное время с пониманием относилась к карьере мужа, но потеряла себя.

Напомним, что Slavia после 20 лет отношений с Дзидзьо призналась, почему не сложилось с детьми: "Причина в том, что..."

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