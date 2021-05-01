Известный украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома), который разводится с певицей SLAVIA (Ярослава), показал себя в гримерке

Как пишет Politeka.net, на днях звездная пара решила обьявить о разводе. Как можно понять жену Михаила - Ярославу, красотка пыталась сохранить брак до последнего, но утрачивала свою идентичность, ведь не занималась творчеством, а помогала только мужу.





"Седой-седой", - подписал ролик певец.

В этот раз Дзидзьо опубликовал ролик в ТикТок, в котором показался в довольно интересном образе. У Михаила была пышная седая борода и волосы, а также мужчине загримировали лицо. Хома спел в коротком ролике, впечатлив фанатов:

"Очень классно поешь", "Привет", "Можете передать привет моей племяннице Насти, она очень любит вас и она знает ваши песни на память, хотя ей три года", "Привет, я люблю тебя слушать, ты классный", "Дзидзьо, когда фильм и как название?", "Вау, привет".

Мы писали, что известный украинский певец Дзидзьо решил запугать украинцев, показав им неприглядную сторону съемок в кино.

Музыкант, который также снимается в фильмах, опубликовал видео, на котором показал «опасности» грима. Так, на кадрах с него снимают искусственную кожу. Судя по всему, она нужна была для «состаривания» лица артиста.

Напомним, Slavia выдала новую порцию откровений о жизни и разводе с Дзидзьо

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