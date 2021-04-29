Украинский певец Дзидзьо, новость о разводе которого наделала шума в Сети, показал неожиданные кадры

Несколько дней назад стало известно, что солист группы DZIDZIO Михаил Хома разводится со своей женой Ярославой, певицей SLAVIA. Эта новость вызвала широкий резонанс, однако сам исполнитель предпочитает делать акцент на своем творчестве, а не личной жизни. Он только раз высказался на тему развода, после чего продолжил свою деятельность, как ни в чем не бывало.

Так в новом посте Дзидзьо, который, как известно, не только поет, но еще и снимает фильмы, показал особенности этого процесса, передает Politeka.net.

Дзидзьо записал видео, когда с него снимали состаривающий грим с морщинами. Также у него была заметна седина.

«Хотите в кино сниматься – смотрите, что с вами будет. Думаете, не болит? Болит. А что я должен делать. Айайайай. Те, кто будут в кино сниматься, будут терпеть, так как я», - говорит артист.

Напомним, 27 апреля SLAVIA подтвердила информацию о разводе в своем Инстаграм.

Позже в программе "Светская жизнь" прокомментировал тему и Михаил.

"Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", — заявил артист. И добавил, что уже почти год не проживает вместе с Ярославой.

Напомним, SLAVIA откровенно заговорила о разводе с Дзидзьо, подробности возмутили украинцев: "Он еще пожалеет!"

Как сообщала Politeka, развод певца с красоткой-женой обрастает подробностями: "Вы сына Цибульской видели? Он вылитый Дзидзьо"

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