Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава), жена DZIDZIO (Михаила Хомы), показала свадебное фото и рассказала о разводе
Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил официально оформили отношения. Не так давно SLAVIA начала сольную карьеру, а на днях стало известно о разводе пары. В социальных сетях девушка решила рассказать подробно, что произошло:
"Да, это правда, мы расстаемся ...
Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом «МЫ». Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна.
За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я личность!", - написала Ярослава.
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Красотка также добавила фото. На нем Ярослава и Михаил целовались - это был день свадьбы пары. Артист был в пиджаке, а молодая супруга - в белом шикарном платье.
Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:
"Сохрани лучшие воспоминания и отпускай. Желаю, чтобы ты наконец-то реализовала все свои мечты и планы", "Всегда с вами", "Конец - это начало нового. Счастья вам двоим", "За каждым успешным мужчиной стоит женщина!!! Он еще пожалеет!!!".
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