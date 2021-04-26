Красотка-певица Slavia (Ярослава Хома) впервые откровенно прокомментировала развод с мужем

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на ТСН, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем Slavia, после слухов и заявлений своего мужа DZIDZIO впервые публично прокомментировала их разрыв. Девушка подтвердила слухи о разводе и раскрыла некоторые подробности расставания с бывшим возлюбленным.

Отметим, что на днях Михаил Хома (DZIDZIO) в интервью Кате Осадчей признался, что они с женой решили развестись после долгих лет отношений и брака. По его словам, они встретились по сути будучи неопытными детьми, и когда повзрослели, то поняли, что не подходят друг другу. В ответ на это певица Slavia также подтвердила развод и выразила благодарность мужу за опыт. "Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни", – заявила она.

Также Ярослава выразила благодарность уже почти бывшему мужу за "творческое вдохновение". По словам артистки, она долгое время была в тени знаменитого мужа и чуть не потеряла себя, так что решила начать свою сольную карьеру. "Я относилась с пониманием к карьере мужа, чуть не потеряла себя. Но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я – личность... Спасибо Михаилу за творческое вдохновение", - добавила Ярослава.

Напомним, Развод Дзидзьо и SLAVIA: певица решила устроить праздник и тронула украинок, "пусть катится на все четыре стороны".

Как сообщала Politeka, Осадчая раздраконила украинцев, выведав печальные подробности развода Дзидзьо: "У самой рыло в пуху".