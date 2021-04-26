В интервью Осадчей Дзидзьо раскрыл подробности развода с женой Ярославой

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая в программе "Светская жизнь" взяла интервью у артиста Дзидзьо. Среди прочего телеведущая прямо спросила у исполнителя о том, разводится ли он с женой, ведь слухи о разрыве ходят уже давно. Супруга певца Ярослава в последних интервью рассказала о том, что отношения с мужем уже исчерпали себя, намекала, что он изменял ей и не хотел заводить детей. Пара была вместе более 20 лет, но теперь и сам Дзидзьо подтвердил, что они решили развестись (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", — заявил артист. И добавил, что уже почти год не проживает вместе с Ярославой. Среди причин, почему отношения не сложились, Дзидзьо отметил, что когда они встретились, то были детьми и не понимали, как строить семью. "Просто дети шли в лес и не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели кое-что", - подытожил артист.

Однако, в комментариях под видео на YouTube разгорелась бурная дискуссия не из-за развода Дзидзьо, а скорее из-за тона, в котором Осадчая задавала ему вопросы. Некоторые напомнили телеведущей, мол она сама увела Горбунова из семьи, когда тот был еще в браке.

"Катя, не красиво сказала, что жена даёт интервью на право и налево. На самом деле Катя на право и на лево спрашивает. А вообще жалко жену, 37 лет детей нет, а он найдет себе молодую которая родит ему детей, когда он захочет. Я конечно была о нем лучшего мнения".

"Катя пусть возьмет интервью у жены Горбунова, и расскажет, как она влезла в чужую семью. У самой рыло в пуху, а она там что-то об измене спрашивает".

"Слава имеет право давать интервью кому хочется, и на какие темы ей хочется! И ерничать по этому поводу не красиво! У нее это наболело за долгие годы семейной жизни. Сейчас у Славы новый этап жизни с чистого листа".

Напомним, Горбунов "раздел" Олега Винника за кулисами, порадовав Осадчую: "Посмотри, как светится!".

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