Украинская певица SLAVIA, жена известного исполнителя DZIDZIO, не устает удивлять своим творчеством

Михаил Хома (DZIDZIO) и его красотка-жена Ярослава (SLAVIA) поженились еще в 2013 году, пишет Politeka.net. Обе творческие личности занимаются развитием своих карьер.

SLAVIA уже выпустила несколько треков, а не так давно записала - новый. Об этом говорится в сюжете программы "Зірковий шлях", который Ярослава разместила в сторис своего Инстаграм.

На кадрах артистка стоит в звукозаписывающей студии. Тема новой песни SLAVIA "50 відтінків" - собственные эротические фантазии.

В песне есть строчки о том, что она в первый раз встретилась взглядом с незнакомцем и оба почувствовали влечение.

"Этот фильм меня вдохновил", - произнесла Ярослава, говоря об картине "50 оттенков серого".

Напомним, жена DZIDZIO в интервью "Зірковому шляху" откровенно рассказала, что не чувствует поддержки от мужа, а предыдущую песню "Я тобі не мамка" она записала, опираясь на собственный опыт в отношениях.

В песне есть строчка "На якій медитації ти був цілу ніч?". По словам Ярославы ее супруг действительно ходит на ночные медитации, не предупредив ее, что его не будет дома до утра.

Кроме того, Михаил не поздравил SLAVIA с премьерой песни, что ей было неприятно.

Отметим, Ярослава и Михаил познакомились в музыкальном училище, после окончания которого они создали группу "Друзі", где пели вместе, но позже оба стали работать над сольными карьерами.

Напомним, длинноногая жена DZIDZIO в облегающем купальнике оказалась в объятиях продюсера: "Люблю".

Как сообщала Politeka, красотка-жена DZIDZIO с огромным букетом разоткровенничалась об объятиях любимого: "Мой идеальный...".

Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в белом платье с глубоким вырезом показала натуральную красоту: "Вау, просто класс".