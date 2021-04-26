Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала редкие фото со своим мужем Владимиром Локотко
Как передает Politeka.net, Фреймут счастлива в браке с генпродюсером «Нового канала», которому родила двоих детей. Пара редко впускает посторонних в свою личную жизнь, лишь изредка приоткрывая завесу тайны. Например, о том, что пара поженилась поклонники узнали случайно, когда Ольга родила дочку Евдокию. Позже в интервью Владимир и Ольга рассказывали, что они просто расписались, а пышного застолья у них не было.
У себя в Инстаграм Ольга опубликовала несколько совместных фото с мужем, раскрыв дату их свадьбы.
«Сегодня день нашей свадьбы», - подписала фото Ольга.
В комментариях отписалась жена Дзидзьо Ярослава Хома, которая сама находится в процессе развода со звездным мужем.
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«Держитесь крепко! Счастья Вам», - обратилась к телеведущей Ярослава.
Поклонники не оставили парочку без комплиментов и поздравлений.
«Какие красивые, нежные, хрупкие и самое главное окрыленные любовью! С праздником!», «Поздравляю Вас с годовщиной свадьбы!», «Желаем счастливой супружеской жизни! У нас с мужем также сегодня первая годовщина брака», «Счастья и благополучия! Пусть огонек Вашей любви никогда не угасает!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ольга Фреймут засветила интерьер своего загородного особняка: много игрушек и винтовая лестница.
Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Ольги Фреймут удивила неприличным жестом на камеру: "Мне так много нужно...".
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