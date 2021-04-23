Ведуча Ольга Фреймут зняла забави дітей, а заодно і свій розкішний будинок

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала кілька цікавих "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, чим займаються троє її спадкоємців.

Так, чотирирічний син Ольги Валерій показував, скоріш за все, ляльковий спектакль за іграшковою сценою, поки його мама та сестрички, 15-річна Злата і 3-річна Євдокія спостерігали за цим видовищем.

Дійство відбувалося в особняку, який Фреймут з чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком час від часу знімають під Києвом.

Свою заміську нерухомість сім'я ведучої поки ще не придбала, а ось від столичної суєти рятуються таким чином. До речі, у Ольги є квартира в елітному будинку на Подолі.

Орендований двоповерховий особняк, просторий і світлий, повністю відповідає смакам Ольги, зізнавалася вона в одному з інтерв'ю. Безліч натурального дерева, велика тераса, власний сад, в якому люблять грати молодші діти - ведуча знайшла свій "шматочок" щастя.

На опублікованих кадрах можна помітити багато іграшок (діти встигли зробити з вітальні щось на зразок "ігрового центру") і незвичайну гвинтову драбину, що веде на другий поверх. Раніше Ольга скаржилася, що залишившись з молодшими нащадками вдома одна, відволіклася на п'ять хвилин, як вони тут же встигли обкласти кожну сходинку подушками.

Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але...".

Як повідомляла Politeka, скандалістка Ольга Фреймут прикрилася хусткою, показавши, якою неженкою може бути: красномовні кадри.

Також Politeka писала, що Ольга Фреймут показала любов з чоловіком прямо в ресторані, рідкісні сімейні кадри: "відразу повеселів".