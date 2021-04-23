Ведущая Ольга Фреймут засняла забавы детей, а заодно и свой роскошный дом
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала несколько любопытных "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, чем занимаются трое ее наследников.
Так, четырехлетний сын Ольги Валерий показывал, по всей видимости, кукольный спектакль за игрушечной сценой, пока его мама и сестрички, 15-летняя Злата и 3-летняя Евдокия наблюдали за этим зрелищем.
Действо происходило в особняке, который Фреймут с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко время от времени снимают под Киевом.
Свою загородную недвижимость семья ведущей пока еще не приобрела, а вот от столичной суеты спасаются таким образом. К слову, у Ольги имеется квартира в элитном доме на Подоле.
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Арендованный двухэтажный особняк, просторный и светлый, полностью соответствует вкусам Ольги, признавалась она в одном из интервью. Множество натурального дерева, большая терраса, собственный сад, в котором любят играть младшие дети - ведущая нашла свой "кусочек" счастья.
На опубликванных кадрах можно заметить много игрушек (дети успели сделать из гостиной нечто наподобие "игрового центра") и необычную винтовую лесницу, ведущую на второй этаж. Ранее Ольга жаловалась, что оставшись с младшими отпрысками дома одна, отвлеклась на пять минут, как они тут же успели обложить каждую ступеньку подушками.
Напомним, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".
Как сообщала Politeka, скандалистка Ольга Фреймут прикрылась платком, показав, какой неженкой может быть: красноречивые кадры.
Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане, редкие семейные кадры: "сразу повеселел".