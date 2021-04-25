Дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, показала непристойний жест в камеру

Ольга Фреймут народила першу дочку, Злату, у Лондоні від британця Ніла у 2006 році, передає Politeka.net. На цей час дівчинці 15 років, вона розвивається, як блогер.

Зазначимо, раніше дівчинка часто відвідувала з матір'ю світські раути. При цьому вона часто намагалася виїжджати в Лондон, в результаті Злата добре знає англійську, і вчиться в елітній школі.

Зараз на сторінку в Instagram дочки телеведучої підписані 49,4 тисячі користувачів мережі.

В одному зі своїх постів юна красуня опублікувала зухвалий знімок, на якому показала непристойний жест - середній палець. При цьому дівчина заплющила очі і витягла губи.

"Мені так багато потрібно тобі розповісти, але на пост у мене йде два місяці, так що ... 💔", - написала Злата.

За 40 хвилин публікація зібрала майже 200 лайків.

"Занадто приголомшливо 😍", - написала одна з користувачок мережі.

Цікаво, як до такої зухвалої витівки дочки поставиться її мама, адже Ольга Фреймут відома своїми манерами.

Зірка регулярно публікує пости у своєму Instagram, розповідаючи у відео, як правильно себе вести на публіці.

Ось, наприклад, українська знаменитість розповіла, як правильно чухатися.

До слова, зірка у 2018 році випустила цілу книгу, в якій розповідає правила етикету. Така література викликала неоднозначну реакцію в мережі.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».