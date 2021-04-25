Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, показала неприличный жест в камеру

Ольга Фреймут родила первую дочь, Злату, в Лондоне от британца Нила в 2006 году, передает Politeka.net. На данный момент девочке 15 лет, она развивается, как блогер.

Отметим, ранее девочка часто посещала с матерью светские рауты. При этом она часто старалась выезжать в Лондон, в результате Злата хорошо знает английский, и учится в элитной школе.

Сейчас на страницу в Инстаграм дочери телеведущей подписаны 49,4 тысячи пользователей сети.

В одном из своих постов юная красотка опубликовала дерзкий снимок, на котором показала неприличный жест - средний палец. При этом девушка зажмурилась и вытянула губы.

"Мне так много нужно тебе рассказать, но на пост у меня уходит два месяца, так что ... 💔", - написала Злата.

За 40 минут публикация собрала почти 200 лайков.

"слишком потрясающе 😍", - написала одна из пользовательниц сети.

Интересно, как к такой дерзкой выходке дочери отнесется ее мама, ведь Ольга Фреймут известна своими манерами.

Звезда регулярно публикует посты в своем Инстаграм, рассказывая в видео, как правильно себя вести на публике.

Вот, например, украинская знаменитость рассказала, как правильно чесаться.

К слову, звезда в 2018 году выпустила целую книгу, в которой рассказывает правила этикета. Такая литература вызвала неоднозначную реакцию в сети.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».