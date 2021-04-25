Відома телеведуча, головний "ревізор " і" панянка " України Ольга Фреймут, яка останнім часом впритул зайнялася етикетом українців, з'явилася в дуже несподіваній компанії

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Фреймут розмістила фото на якому позує біля музиканта, репера Альберта Васильєва, який виступає під сценічним ім'ям Київстоун.

Ольга на фото позувала в блакитній напівпрозорій сорочці з квіточками та червоних розкльошених штанцях. А її знайомий репер - у чорній об'ємній футболці та спортивних штанях.

Ольга написала, що подружилася з репером, та побажала українцям мати гарних друзів.

У кожного в житті є друг, як kyivstoner”. Так Альберт сказав мені під час зустрічі. Гарних друзів вам", - зазначила телеведуча.

Шанувальники Ольги, які не звикли бачити її у компанії брутальних чоловіків ошелешено сприйняли новину, та застерегли дівчину, вказуючи на підозрілу репутацію репера.

"Неочікуваний тандем)", "Оля Вас не бентежить що він нещира людина і в Рашці їздить, там у нього конект, а як в Україні відразу друг, я від вас такого не очікувала, нехай він валить до страйкуючих ...... 🙈🙈🙈🙈🙈😱😞 😞😞😞😞😞", "Кіевстонер в хардкорі ВЖЕ - у лисого пряника", "Така яскрава, красуня! Як завжди👏🔥", "Колаборація року !!!!!", "Але мало у кого є такий друг як Оля Фреймут", "Красива жінка, красива посмішка, красиві друзі😊", - відгукнулися шанувальники.

Однак, після хвилі негативних коментів телеведуча почистила колонку коментарів, залишивши тільки приємні відгуки. Також відреагувала старша донька Злата, на пост мами з музикантом:

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