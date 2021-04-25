Известная телеведущая, главный "ревизор" и "барышня" Украины Ольга Фреймут, которая в последнее время вплотную занялась этикетом украинцев, появилась в очень неожиданной компании

Как передает Politeka.net в своем Instagram Фреймут разместила фото, на котором позирует возле музыканта, рэпера Альберта Васильева, который выступает под сценическим именем Київстоун.

Ольга на фото позировала в голубой полупрозрачной блузке с цветочками и красных расклешенных штанах. А ее знакомый рэпер - в черной объемной футболке и спортивных штанах.

Ольга написала, что подружилась с рэпером, и пожелала украинцам иметь хороших друзей.

У каждого в жизни есть друг, как kyivstoner”. Так Альберт сказал мне во время встречи. Хороших друзей вам", - отметила телеведущая.

Поклонники Ольги, которые не привыкли видеть ее в компании брутальных мужчин ошарашенно восприняли новость, и предостерегли девушку, указывая на подозрительную репутацию рэпера.

"Неожиданный тандем)", "Оля Вас не смущает что он неискренняя человек и в Рашці ездит, там у него коннект, а как в Украине сразу друг, я от вас такого не ожидала, пусть он валит к бастем ...... 🙈🙈🙈🙈🙈😱😞 😞😞😞😞😞", "Киевстонер в хардкоре УЖЕ - у лысого пряника", "Такая яркая, красавица! Как всегда", "Коллаборация года !!!!!", "Но мало у кого есть такой друг как Оля Фреймут", "Красивая женщина, красивая улыбка, красивые друзья", - откликнулись поклонники.

Однако, после волны негативных комментов телеведущая почистила колонку комментариев, оставив только приятные отзывы, также старшая дочь отреагировала на пост своей мамы:

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