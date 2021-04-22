Головна "панянка" країни Ольга Фреймут показала кілька кадрів з відомим телеведучим Володимиром Остапчуком
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ольга Фреймут, яка продовжує вчити українців етикету, розмістила кілька сторіс з Володимиром Остапчуком.
На фото, які показує Фреймут, телеведучі сидять на диванчиках за столиком, на якому тарілки з фруктами. Ольга трохи нахилилася вперед, а Володимир прикрив рот, щоб не розсміятися.
Обстановка на фото невимушена, звичайно в міру того, наскільки дозволяє це Ольга Фреймут. Адже всі знають, що дівчина ніколи не дозволяє собі зайвого.
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На фото Володимир В синіх брюках і світлій сорочці, а Ольга в ніжній сукні кавового кольору з коричневим квітковим принтом.
Парочка мило розмовляє, а Ольга показує Володимиру, мабуть навчаючи правила етикету. Однак, достеменно невідомо, про що розмовляли Володимир і Ольга. У сторіс Остапчука сказано:"знімаємо щось цікаве".
Не так давно, Остапчук пародіював Ольгу та її візуалізацію правильно і неправильно " як правильно свербіти на людях. Володимир втік до лісу, щоб почухатися "там, де вас ніхто не бачить".
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