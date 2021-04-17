Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как ее маленькая дочка помогает ей на кухне
Как передает Politeka, соответствующее видео появилось на странице Фреймут в соцсети.
Так, телеведущая запостила в своем аккаунте сторис с младшей дочкой Евдокией.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что девочка старательно моет посуду.
"Работа кипит", - написала Фреймут.
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На следующей сторис можно увидеть, что не обошлось без казусов - после мытья посуды маленькой Евдокией на полу появились пятна от кофе. Однако телеведущая подчеркнула, что старания ребенка все равно нужно ценить.
"Никогда не критикую старания, все мы ошибаемся", - написала она.
Кроме того, судя по всему, дочь Фреймут случайно разбила чашку.
"А вы поручаете детям ответственные дела?" - спросила телеведущая у фолловеров.
Как известно, у Ольги фреймут есть две дочери. Старшей дочери Злате Митчелл 15 лет, а младшей Евдокии 28 июня исполнится 4 года. Также у Фреймут есть сын Валерий, которому 8 мая будет 5 лет. После рождения третьего ребенка стало известно, что Ольга официально вышла замуж и взяла фамилию своего мужа — Локотко.
Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".
Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».