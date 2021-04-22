Главная "панянка" страны Ольга Фреймут показала несколько кадров с известным телеведущим Владимиром Остапчуком

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ольга Фреймут, которая продолжает учить украинцев этикету, разместила несколько сторис с Владимиром Остапчуком.

На фото, которые показывает Фреймут, телеведущие сидят на диванчиках за столиком, на котором тарелки с фруктами. Ольга немного наклонилась вперед, а Владимир прикрыл рот, чтобы не рассмеяться.

Обстановка на фото непринужденная, конечно в меру того, насколько позволяет это Ольга Фреймут. Ведь все знают, что девушка никогда не позволяет себе лишнего.

На фото Владимир в синих брюках и светлой рубашке, а Ольга в нежном платье кофейного цвета с коричневым цветочным принтом.

Парочка мило беседует, а Ольга показывает Владимиру, видимо обучая правиласм этикета. Однако, доподлинно неизвестно, о чем беседовали Владимир и Ольга. В сторис Остапчука сказано: "Снимаем что-то интересное".

Не так давно, Остапчук пародировал Ольгу и ее визуализацию правильно и неправильно "как правильно чесаться на людях. Владимир убежал в лес, чтобы почесаться "там, где вас никто не видит".

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