Фреймут Ольга, телеведуча, яка вчить українців правилам етикету, здивувала, з'явившись в дивному образі в хусточці

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram відома телеведуча, яка останнім часом дає українцям уроки етики одягла косинку і пальто і зробила фото з подружкою в такому ж вбранні.

Фреймут одягла сіре пальто і косинку, опустивши усміхнений погляд вниз, а її подружка одягла пальто в клітинку, розкривши його.

Обидві дівчини в чудовому настрої, посміхаються. На дівчатах ні сліду від макіяжу. Оля підписала фото "Толока з моєю чарівницею".

Варто сказати, що Ольга позує з Анастасією Цибуляк, засновницею компанії Glossary Organic Products і громадським діячем, яка дотримується екологічного способу життя. У ці весняні дні проходять акції до Дня захисту навколишнього середовища.

Нещодавно Ольга показувала розкішний заміський особняк, і дітей. Відомо, що телеведуча виховує трьох дітей: 15-тирічну Злату, 4-річного сина Валерія і 3-річну Євдокію.

Варто сказати, що Ольга живе не у власному, а орендованому будинку, який повністю відповідає смакам Ольги, зізнавалася вона в одному з інтерв'ю. Безліч натурального дерева, велика тераса, власний сад, в якому люблять грати молодші діти - ведуча знайшла свій "шматочок" щастя.

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