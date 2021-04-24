Фреймут Ольга, телеведущая, которая учит украинцев правилам этикета, удивила, появившись в странном образе в платочке

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм известная телеведущая, котрая в последнее время дает украинцам уроки этики надела косынку и пальто и сделала фото с подружкой в таком же наряде.

Фреймут надела серое пальто и косынку, опустив улыбчивый взгляд вниз, а ее подружка надела пальто в клеточку, распахнув его.

Обе девушки в чудесном настроении, улыбаются. На девушках ни следа от макияжа. Оля подписала фото "Толока с моей волшебницей".

Стоит сказать, что Ольга позирует с Анастасией Цыбуляк, основательницей компании Glossary Organic Products и общественным деятелем, которая придерживается экологического способа жизни. В эти весенние дни проходят акции ко дню защиты окружающей среды.

Недавно Ольга показывала роскошный загородный особняк, и детей. Известно, что телеведущая воспитівает троих детей: 15-тилетнюю Злату, 4-летнего сына Валерия и 3-летнюю Евдокию.

Стоит сказать, что Ольга живет не в собственном, а арендованном доме, который полностью соответствует вкусам Ольги, признавалась она в одном из интервью. Множество натурального дерева, большая терраса, собственный сад, в котором любят играть младшие дети - ведущая нашла свой "кусочек" счастья.

Напомним, что Ольга Фреймут запрыгнула на спину мужу-гендиректору, показав неожиданное фото

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