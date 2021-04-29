Известная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под псевдонимом SLAVIA, россказала о проблемах с мужем

Спустя двадцать лет совместной жизни Ярослава Хома и Михаил Хома решили подать на развод. Чтобы избежать недопонимания в сети, а также объяснить причину своего решения (пара разъехалась более восьми месяцев назад) Ярослава также решила рассказать в интервью о том, как началось недопонимание в их семье и к чему это привело.

"Я понимаю, что была очень удобной женой. Муж делал карьеру, я это осознанно принимала. Но в какой-то момент поняла, что теряю себя, а это намного страшнее, нежели потерять человека в своей жизни, даже мужа. Каждый имеет право строить свою прекрасную жизнь", - рассказала артистка.

В момент, когда пара начала отдаляться друг от друга, они оказались наедине со своими проблемами. По словам Ярославы, она старалась не напрягать мужа, не нагружать своими проблемами. Тогда она хотела, чтобы муж сосредоточился на карьере.

Певица отмечает, что еще несколько лет назад о разводе не могла и подумать - я это было неприемлемо, страшно.

«Если бы мне тогда в тот момент кто-то сказал, что мы расстанемся, думаю, мое сердце бы не выдержало. Я бы тогда это не поняла, не приняла. Я выплакала очень много слез».

На данный момент пара только готовит документы на развод, заявление уже подано, но не все документы оформили правильно и нужно кое-что переделать. Этим занимается адвокат Михаила.

Славия также уверена, что ее карьера могла поспособствовать разводу, тогда она не должна была светиться, лишь быть тайной женой:

«Я теряла себя и была несчастлива. Но как-то так сложилась жизнь, что мне помогли снять первый клип. Помог Анатолий Безух, продюсер Михаила. Он знает меня много лет, он в меня верит и поддерживает, за что я ему очень благодарна.

Песни, с одной стороны, вроде из ниоткуда рождаются, с другой – они идут изнутри. Я уже не могла молчать, это крик души. Но Михаил не понял этого, он не понял посыл, а принял это как камень в свой огород. Но если так воспринимать все его песни, которые все с юмором, я бы тоже могла каждую песню принять на свой счет. Но я с пониманием относилась к его карьере, творчеству, наоборот, считала, что все - в копилку семьи. Не понимаю, почему он воспринял мое творчество против себя. Ничего плохого я не хотела».

До этотого также певица посвятила новый пост в своем Инстаграм отечественному шоу-бизнесу и его особенностям.

Так SLAVIA отметила, что украинские звезды отличаются от других своим менталитетом.

«Такое впечатление, что наши артисты постоянно соревнуются между собой. Это какой-то спортивный подход…Поэтому, люди не хотят делиться знаниями, утаивают информацию, берегут свои секреты для того, чтобы остаться на плаву…У нас наоборот: кто-то занял свое место, и не хочет делиться ничем, чтобы, не дай Бог, ничего не потерять. Это психология нищего», - рассказала певица.

Напомним, Михаил Хома выдал Осадчей, что происходит в его семье.

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