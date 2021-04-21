Певец DZIDZIO (Михаил Фома) прокомментировал слухи о проблемах в семье

Как известно, артист женат на Ярославе Хоме, которая также строит карьеру певицы и выступает под псевдонимом SLAVIA. О своих отношениях с супругой певец рассказал Екатерине Осадчей в программе «Світське життя», передает Politeka.net.

«Неужели брак Дзидзьо трещит по швам?! Эксклюзивный комментарий - из первых уст!» - говорится в анонсе нового выпуска программы.

Отметим, пользователи Сети эмоционально отреагировали на пост.

"Тот брак уже давно треснул... Так как Дзидзьо поступил с женой - это пример слабого мужчины, труса", - пишут в комментариях.

Отметим, ранее Ярослава в интервью "Зірковому шляху" признавалась, что у них с Михаилом не все гладко.

Летом в тайне от своего супруга Михаила Хомы SLAVIA записала хит "Я тобі не мамка". В этой песни девушка намекнула на трудности в отношениях. При этом SLAVIA призналась, что когда состоялась премьера композиции, DZIDZIO даже не поддержал ее.

"Вместо этого он поддержал другую певицу, у которой в один день со мной тоже была премьера клипа. Говорю: "Почему ты поздравил ее, неужели она роднее, ну как?" – говорила певица.

По ее словам, песня "Я тобі не мамка" - автобиографическая. Особенно, фраза "На якій медитації ти був цілу ніч?". Ярослава рассказала, что ее супруг действительно ходит на ночные медитации, не предупредив ее, что его не будет дома до утра.

"Бывает у него. Причем меня не предупреждает, а я всю ночь не сплю и думаю, что с ним что-то произошло. Всех поднимаю на уши ночью. А он утром перезванивает, что вот я был на медитации", – говорит SLAVIA.

Напомним, Михаил и Ярослава познакомился во время конкурса «Молода Галичина», впоследствии они пели вместе в группе «Друзі». Поженились они в ноябре 2018 года.

Напомним, DZIDZIO засветился объятиях с Адой Роговцевой после постельной сцены: жена певца уже отреагировала.

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