Украинская певица SLAVIA откровенно рассказала повлияло ли на разрыв отношений то, что у пары нет общих детей за 20 лет брака с певцом DZIDZIO
Недавно стало известно, что Ярослава Хома (настоящее имя певицы) разводится с Дзидзьо. В одном из последних интервью артистка высказалась о том, почему не сложилось с детьми. Об этом пишет Politeka.net.
Так, по словам SLAVIA, она как все нормальные женщины, хочет иметь ребенка.
"Не думаю, что дети могут спасти какой-то брак. Мы видим много примеров, когда люди разводятся и семьи имеют по несколько детей. Я женщина, естественно, у меня есть природный инстинкт, я должна реализовать себя, как мама, как женщина, свой творческий потенциал", - сказала артистка.
По ее словам, вопрос детей кто-то хочет, кто-то нет - никогда остро не стоял в их семье. Также певица отметила, что жизнь звезд особенная, но проблем из репродуктивной функцией у них не было.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дженнифер Лопес в кожаных ботфортах и боди превзошла толпу молодых красоток: "Да, с такими движениями..."
Тина Кароль зажгла на сцене в дерзком наряде: такое себе не всегда позволяла даже Полякова
"Холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить..."
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
"Главная причина в том, что у Михаила не было времени. Я никогда не говорила, что он не хочет детей, он очень любит детей", - сказала SLAVIA.
Отметим, что Дзидзьо и Ярослава раскрыли, что уже давно приняли решение расстаться и почти год не живут вместе. Сейчас супруги находятся в процессе развода, однако его точную дату они не называли.
Напомним, Дзидзьо раскрыл главную интригу развода с певицей Slavia после 20 лет отношений: как будут делить имущество.
Как сообщала Politeka, жена Дзидзьо станцевала перед Ступкой после объявления о разводе: неожиданные кадры.
Также Politeka писала, что Slavia выдала новую порцию откровений о жизни и разводе с Дзидзьо: "Она стала для Михаила номер один...".