Украинская певица SLAVIA откровенно рассказала повлияло ли на разрыв отношений то, что у пары нет общих детей за 20 лет брака с певцом DZIDZIO

Недавно стало известно, что Ярослава Хома (настоящее имя певицы) разводится с Дзидзьо. В одном из последних интервью артистка высказалась о том, почему не сложилось с детьми. Об этом пишет Politeka.net.

Так, по словам SLAVIA, она как все нормальные женщины, хочет иметь ребенка.

"Не думаю, что дети могут спасти какой-то брак. Мы видим много примеров, когда люди разводятся и семьи имеют по несколько детей. Я женщина, естественно, у меня есть природный инстинкт, я должна реализовать себя, как мама, как женщина, свой творческий потенциал", - сказала артистка.

По ее словам, вопрос детей кто-то хочет, кто-то нет - никогда остро не стоял в их семье. Также певица отметила, что жизнь звезд особенная, но проблем из репродуктивной функцией у них не было.

"Главная причина в том, что у Михаила не было времени. Я никогда не говорила, что он не хочет детей, он очень любит детей", - сказала SLAVIA.

Отметим, что Дзидзьо и Ярослава раскрыли, что уже давно приняли решение расстаться и почти год не живут вместе. Сейчас супруги находятся в процессе развода, однако его точную дату они не называли.

Напомним, Дзидзьо раскрыл главную интригу развода с певицей Slavia после 20 лет отношений: как будут делить имущество.

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