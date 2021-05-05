Український співак DZIDZIO (Михайло Фома) поділився подробицями свого розоводу

В програмі "Зірковий шлях" він розповів, що його шлюборозлучним процесом з Ярославою Хомою, яка також будує кар'єру співачки і виступає під псевдонімом SLAVIA., зараз займаються юристи.

"Нехай справа йде своєю чергою. Є послідовність дій, вони знають, як правильно це зробити", – завив артист.

Передбачувану дату розлучення Дзідзьо називати не став.

За словами артиста, він з дружиною, у шлюбі з якою прожив вісім років, має намір поділити майно без скандалів.

"Я людина порядна, це доведено", - заявив він.

Нагадаємо, 27 квітня SLAVIA підтвердила інформацію про розлучення в своєму Instagram.

Пізніше в програмі прокоментував тему і Михайло.

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще", — заявив артист. І додав, що вже майже рік не проживає разом з Ярославою.

Як відомо, Михайло та Ярослава познайомився під час конкурсу «Молода Галичина», згодом вони співали разом у гурті «Друзі». Відносини пари тривали більше 20 років.

Відзначимо, зараз Дзідзьо знаходиться в соолнечной Туреччини. Артист оприлюднив кілька фото і Відео зі Стамбула.

Нагадавши, довгонога дружина DZIDZIO в облягаючому купальнику опинилася в обіймах продюсера: "Люблю".

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