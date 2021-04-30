Українська співачка SLAVIA, дружина відомого виконавця DZIDZIO (Михайла Хоми), стала активно займатися сольною кар'єрою

Не так давно Ярослава Хома дала кілька відвертих інтерв'ю, в яких розповіла про непрості стосунки з чоловіком, пише Politeka.net.

Зірка поділилася, що вона випустила пісню "Я тобі не мамка", в якій вона описувала випадок з сімейного життя.

У композиції є рядок: "На якій медитації ти був цілу ніч?". За словами Ярослави її чоловік дійсно ходив на нічні медитації, не попередивши її, що його не буде вдома до ранку.

До слова, артистка зазначила, що Михайло не привітав її з прем'єрою кліпу, і їй було неприємно.

А в одному з останніх постів в Instagram SLAVIA розповіла, що розлучається з чоловіком. Зараз співачка, нарешті, присвятить себе повністю творчості.

Співачку запрошують на різні передачі. Зокрема, на одному з київських телеканалів Ярослава з'явилася в червоній сукні. Зірка спокушала танцями на стільці, демонструючи стрункі ніжки. Під час цього вона підспівувала своїй пісні, що грає на тлі.

Позаду можна було помітити телеведучих, одним з яких виявився син Остапа Ступки і онук Богдана Ступки, Дмитра.

Нагадаємо, Ярослава і Михайло Хома познайомилися ще в музичному училищі, після закінчення якого вони створили групу "Друзі", де співали разом, але пізніше обидва стали працювати над сольними кар'єрами.

Нагадаємо, що DZIDZIO засвітився обіймах з Адою Роговцевою після постільної сцени: дружина співака вже відреагувала.

Як повідомляла Politeka, дружина DZIDZIO в білій сукні з глибоким вирізом показала натуральну красу: "Вау, просто клас"

Також Politeka писала, що Винник і Дзідзьо пустилися в танок, облапавши Каменських і Полякову: "відразу видно, що Андрій…»