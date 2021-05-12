Украинская певица SLAVIA откровенно рассказала повлияло ли на разрыв отношений то, что у пары нет общих детей за 20 лет брака с певцом DZIDZIO

Недавно стало известно, что Ярослава Хома (настоящее имя певицы) разводится с Дзидзьо. В одном из последних интервью изданию Еспресо артистка высказалась о том, что долгое время была несчастной. Об этом пишет Politeka.net.

По словам певицы, Михаилу было очень тяжело психологически. Наклеивать ту бороду, шутить. Это ему было не свойственно.

"В жизни он совсем другой. Поэтому в начале ему было сложно. Но когда он надевал бороду, то как бы переключался, вживался в роль и "включал" того Дзидзя. Он сам не верил, что мог быть таким. Потому что это был другой человек", - говорит исполнительница.

По ее словам, первый раз она увидела образ Дзидзя на корпоративах, когда мы еще с группой "Друзья" выступали. Поздно ночью, когда уже все были уставшие, то Михаил становился Дзидзьом и говорил тем голосом, рассказывал какие-то смешные истории. Всех развлекал, было весело. Но я того не понимала. Не воспринимала, думала, чего они так смеются? Честно, мне было не смешно. Поэтому не было такого момента, что увидела его с бородой и поняла, что это оно – вот успех. Slavia наблюдала за постепенным развитием проекта "DZIDZIO".

Так, по словам SLAVIA, она как все нормальные женщины, хочет любви и уюта.

"Я долгое время сидела тихо и была несчастлива. Честно, перепробовала разные варианты. С Михаилом ездила на концерты и съемки. Пыталась сблизиться. Но я поняла, что мне там не рады, что мешаю. Чувствовала себя ненужной, а я не люблю этого ощущения. Потому что это очень удручает. Я понимала, что теряю время, а за то время могла написать много песен, могла много чего сделать. А я еду за мужем, стараюсь сохранить семью и сделать все возможное, а это еще больше меня отдаляло... поэтому я думаю, что сделала все, что могла. Но случилось то, что случилось", - призналась SLAVIA.

Также артистка сказала, что она спокойна и ее совесть чиста, ведь она очень бережно относилась к отношениям с мужем и берегла семейный очаг до последнего.

"Некоторые говорят, почему не раньше? До этого я не чувствовала, что достаточно сделала для нашей семьи. И когда почувствовала этот момент, что дальше не могу продолжать, тогда и с головой окунулась в то, что люблю, там где я обрела счастье для себя, – в музыку", - сказала артистка.

Напомним, Дзидзьо раскрыл главную интригу развода с певицей Slavia после 20 лет отношений: как будут делить имущество.

Как сообщала Politeka, Slavia выдала подробности отношений Дзидзьо с Олей Цибульской: "Мое терпение лопнуло".

Также Politeka писала, что Slavia выдала новую порцию откровений о жизни и разводе с Дзидзьо: "Она стала для Михаила номер один...".