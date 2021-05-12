Украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), жена известного исполнителя DZIDZIO (Михаила Хомы), рассказала, как ей была неприятна ситуация, связанная с Ольгой Цибульской

Группа DZIDZIO с певицей Ольгой Цибульской выпустили клипы и несколько хитов, пишет Politeka.net. В сети стали говорить о возможном романе Михаила и артистки, что было неприятно для Ярославы.

"Оля подогревала слухи, не опровергала их. В какой-то момент я поняла, что есть какая-то грань, а дальше мое терпение лопнуло, мне стало неприятно и больно", - рассказала SLAVIA в интервью на Ютуб-канале "Rostyslove Production".

Выяснять отношения SLAVIA с певицей никогда не хотела, ведь она - неконфликтный человек, тем более Ольга - ей никто, поэтому она разговаривала только со своим мужем.

По словам Ярославы, она говорила о своих чувствах Михаилу, тот обещал прекратить подобное на публике, однако кокетство между артистами все же присутствовало. Хотя все же со стороны Ольги было больше внимания, чего DZIDZIO не мог предусмотреть.

Кроме того, даже стали ходить слухи о том, что Цибульская родила сына от Михаила.

Сейчас SLAVIA и Ольга Цибульская не общаются, ведь их ничего не связывает, да и раньше у них были лишь приятельские отношения. Как отметила Ярослава, она вместе с Ольгой общается лишь на каких-то мероприятиях, либо на встрече общих друзей.

Напомним, длинноногая жена DZIDZIO в облегающем купальнике оказалась в объятиях продюсера: "Люблю".

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