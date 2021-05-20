Популярная певица Оля Полякова похвасталась роскошным видом рядом с дочками

Как передает Politeka.net, артистка показала фото на своей странице в Инстаграм.

«С днем вышиванки, родные», - написала певица.

На фото Полякова позировала в малиновом сарафане с черыми элементами. Ее старшая дочь Маша нарядилась в платье с открытыми плечами, на котором вышит хлопок. А младшая – Алиса позировала в салатовом платье с крупными яркими цветами.

Фотографии произвели настоящий фурор. Полякову и ее дочек щедро засыпали комплиментами.

«Какие красавицы!! Всё такие разные, но такие яркие и красивые», «Такие яркие наряды, супер! Люблю ваш позитив», «Какие куколки», «Красотки», «младшая дочь похожа на Орнелу Мути в молодости», «Младшая , конечно, красотка», «Ух ты, какие вы красавицы», «Очень красивые платья», "Ох и глаза у младшенькой класные. Будет сводить парней с ума", - пишут в комментариях.

Не смог пройти мимо даже певец Дзидзьо. «Красотки», - написал он.

Недавно Полякова с дочками и мамой отдыхала в Турции.

«Наша банда! Я никогда не отдыхала в девичьей компании, ни с подругами, ни даже с друзьями, только с семьей...Этот отдых тоже с семьей, но вместо мужа мама, которую я не видела почти год из-за локдауна», - рассказывала певица.

Напомним, Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике вместе с мамой: "Злючая была, как собака...".

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