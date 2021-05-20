Исполнитель Дзидзьо, который разводится с певицей Slavia после 20 лет отношений, написал поэзию о своих чувствах и спровоцировал бывшую жену на диалог
Михаил Хома (настоящее имя Дзидзьо) заявил в конце апреля, что разводится с женой. Новость стала шоком для фанатов, ведь их с Ярославой (Slavia) считали чуть ли не самой образцовой парой в украинском шоубизе. А последнее время Slavia в разных интервью рассказывает подробности и причины распада из с Дзидзьо союза. Артист же молчит и наблюдает.
Но вот терпение лопнуло и Дзидзьо написал поэзию, которую опубликовал в свойм аккаунте в Инстаграм:
Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.
Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда - гірша за брехню...
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Полякова с повязкой": Горбунов показал любимый шедевр беременной Осадчей
Астафьева похвасталась фигурой в блузе нараспашку и без всякого стеснения: "Очень красиво"
Дорофеева в наряде за 49 тысяч гривен оконфузилась на вечеринке для избранных: "Как у Каменских"
Осадчая показала животик в лимонном наряде на свадьбе 54-летней Ольги Сумской: "Счастья молодым"
Пользователи в комментариях жалеют и сочувствуют исполнителю, успокаивая теплыми словами.
Интересно, что поддержать Дзидзьо решил певец Алесксандр Пономарев, кума Ольга Цибульская и победительница "Голоса країни" Оксана Муха. Также "ответочку" написал бывшая жена Slavia.
"Тяжелое испытание в твоей жизни, Михаил ! Пусть Боженька поможет пройти тебе его достойно!", - написал Пономарев.
"❤️❤️❤️", - поставила кума Цибульская, поддержав Дзидзьо.
"Еще все впереди...", - написала победительница "Голоса".
А бывшая жена написала тоже поэзию в ответ:
"Я знаю, що все буде добре
За тебе я Бога молю
Хоча ми вже більше не пара
Я тебе серцем люблю.
Я знаю, що час не приходить
Минає, проходить наш час
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв’язує нас.. ❤️❤️", - написала Slavia.
Напомним, Дзидзьо раскрыл главную интригу развода с певицей Slavia после 20 лет отношений: как будут делить имущество.
Как сообщала Politeka, Slavia, ушедшая от Дзидзьо, раскрыла, что для нее самое страшное: "Любила другого..."
Также Politeka писала, что Slavia выдала новую порцию откровений о жизни и разводе с Дзидзьо: "Она стала для Михаила номер один...".