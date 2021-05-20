Исполнитель Дзидзьо, который разводится с певицей Slavia после 20 лет отношений, написал поэзию о своих чувствах и спровоцировал бывшую жену на диалог

Михаил Хома (настоящее имя Дзидзьо) заявил в конце апреля, что разводится с женой. Новость стала шоком для фанатов, ведь их с Ярославой (Slavia) считали чуть ли не самой образцовой парой в украинском шоубизе. А последнее время Slavia в разных интервью рассказывает подробности и причины распада из с Дзидзьо союза. Артист же молчит и наблюдает.

Но вот терпение лопнуло и Дзидзьо написал поэзию, которую опубликовал в свойм аккаунте в Инстаграм:

Прикрилась чистотою підлість

І вилізла на слуп.

Завила на весь світ жалійка,

Так неприємно пахне бруд.



Собаки брешуть, вітер носить,

А я тихесенько мовчу.

Нікому правди не розкажу,

Бо правда - гірша за брехню...

Пользователи в комментариях жалеют и сочувствуют исполнителю, успокаивая теплыми словами.

Интересно, что поддержать Дзидзьо решил певец Алесксандр Пономарев, кума Ольга Цибульская и победительница "Голоса країни" Оксана Муха. Также "ответочку" написал бывшая жена Slavia.

"Тяжелое испытание в твоей жизни, Михаил ! Пусть Боженька поможет пройти тебе его достойно!", - написал Пономарев.

"❤️❤️❤️", - поставила кума Цибульская, поддержав Дзидзьо.

"Еще все впереди...", - написала победительница "Голоса".

А бывшая жена написала тоже поэзию в ответ:

"Я знаю, що все буде добре

За тебе я Бога молю

Хоча ми вже більше не пара

Я тебе серцем люблю.

Я знаю, що час не приходить

Минає, проходить наш час

Давай збережемо з тобою

Нитку, що зв’язує нас.. ❤️❤️", - написала Slavia.

Напомним, Дзидзьо раскрыл главную интригу развода с певицей Slavia после 20 лет отношений: как будут делить имущество.

Как сообщала Politeka, Slavia, ушедшая от Дзидзьо, раскрыла, что для нее самое страшное: "Любила другого..."

Также Politeka писала, что Slavia выдала новую порцию откровений о жизни и разводе с Дзидзьо: "Она стала для Михаила номер один...".