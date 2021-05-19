Известный украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) показал, что у него случилось

Как пишет Politeka.net, Дзидзьо является успешным украинским исполнителем. Красавчик не только поет песни, но стал популярным актером. Не так давно Михаил принял решение развестись с женой Ярославой, с которой он был в официальных отношениях с 2013 года. А сейчас Хома активно развивает социальные сети, где делиться интересными кадрами.

На видео, которое опубликовано в ТикТок, Михаил показал, как дятел стучал по маленькому дереву. Когда птица улетела, Хома подошел к ростку, в котором оказались три огромные дырки.

"Посмотрите, что он наделал", - написал Михаил.

"От шкодник, посмотрите, что наделал", - сказал в ролике Хома.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ничего себе", "Я ваш фанат, все песни знаю", "Дзидьо, привет", "Сожрал всю погань", "Вылечил вам дерево", "Дзидьо, я ваша фанатка и тоже знаю почти все песни", "Дизайн дерева".

Сообщалось, что Дзидзьо находился в соолнечной Турции. Артист обнародовал несколько фото и видео из Стамбула.

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