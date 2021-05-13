Все сложилось не так, как планировалось

Жена музыканта DZIDZIO (Михаила Хомы), украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), призналась, что артист не предупредил ее о разводе

Как передает Politeka.net, такое заявление она сделала в интервью, которое появилось на YouTube-канале "Новини. Live". По словам певицы, она узнала о разводе из новостей, хотя до этого заявления они с мужем еще с осени жили отдельно. Певица отметила, что они взяли паузу для того, чтобы разобраться в своих отношениях.

Slavia рассказала об отношения с артистом, признавшись, почему они не завели детей.

«Мы думали, как назвать наших детей даже. Как-то мы решили, что у нас будет сын первый. Хотели назвать его Оскаром. Это еще, когда Михаил не снимал фильмов. Я понимала, что придет этот спад, что Михаил наработается и ему захочется детей. Я ждала момент, когда он сам захочет, сам попросит. И моя жизнь превратилась в ожидание», - отметила женщина.

Она также рассказала, что музыкант не хотел помогать ей строить карьеру и отказывался брать ее сниматься в кино. По словам Ярославы, однажды он заявил, что она его бросит, если станет популярной.

На данный момент артистка ищет себе продюсера, который поможет ей строить сольную карьеру.

Напомним, что Slavia проговорилась, что развод с Дзидзьо может не состояться: "Ого, ты удивила".

Как сообщала Politeka, названа причина распавшегося брака Дзидзьо с певицей Slavia, новые откровения: "Ты уже не мой".

Также Politeka писала, что Slavia потрясла откровениями о Дзидзьо, который в реальной жизни совсем другой: "Была несчастной".